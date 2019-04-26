"Барселона" готовит предложение по Рэшфорду

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"Барселона" готовит предложение по Рэшфорду

"Барселона" не отказалась от идеи купить нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда, сообщает The Sun.

По сведениям издания, каталонский клуб летом намерен предложить за 21-летнего англичанина 116 миллионов евро.

В "блаугране" уверены, что затянувшийся кризис "красных дьяволов" подтолкнёт футболиста к смене команды.

В текущем сезоне Рэшфорд сыграл за "МЮ" 44 матча, забил 13 голов и сделал 9 ассистов. Его контракт с клубом истекает в 2020 году.

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