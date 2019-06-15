"Барселона" готовит предложение по защитнику "Боруссии"

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"Барселона" готовит предложение по защитнику "Боруссии"

Защитник дортмундской "Боруссии" Рафаэль Геррейру этим летом может оказаться в "Барселоне", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, "блауграна" всерьёз нацелилась на португальского фулбека, который может стать качественным конкурентом для Жорди Альбы.

Каталонцы рассчитывают купить 25-летнего футболиста за сумму менее 25 миллионов евро, поскольку его контракт с "шмелями" истекает через год.

Также в шорт-лист "Барсы" входят Филипе Луис, Альберто Морено и Давид Алаба.

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