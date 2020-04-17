"Барселона" готовит предложение по защитнику "Лацио"

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"Барселона" готовит предложение по защитнику "Лацио"

Центральный защитник "Лацио" Луис Фелипе может летом оказаться в "Барселоне".

По информации Calciomercato, "сине-гранатовые" рассчитывают заполучить бразильца по окончании сезона и уже готовят предложение по нему.

Сообщается, что каталонский клуб готов заплатить за 23-летнего футболиста 30-40 миллионов евро.

В текущем сезоне Фелипе сыграл за "Лацио" 23 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его контракт с "орлами" рассчитан до 2022 года. Рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Политика Лео на трансферном рынке, это чистой воды - искусство! Visca el Barca!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ему надо быть осторожнее!Если что-то пойдёт не так , то Лео быстро избавится от него!

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Карыч
Карыч

Обалденно цепкий защитник. Это была бы находка для Барсы!

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