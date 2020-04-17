"Барселона" готовит предложение по защитнику "Лацио"

Центральный защитник "Лацио" Луис Фелипе может летом оказаться в "Барселоне".

По информации Calciomercato, "сине-гранатовые" рассчитывают заполучить бразильца по окончании сезона и уже готовят предложение по нему.

Сообщается, что каталонский клуб готов заплатить за 23-летнего футболиста 30-40 миллионов евро.

В текущем сезоне Фелипе сыграл за "Лацио" 23 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его контракт с "орлами" рассчитан до 2022 года. Рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

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