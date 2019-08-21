"Барселона" готовит презентацию Неймара

"Барселона" уверена в приобретении до закрытия летнего трансферного окна нападающего ПСЖ Неймара.

Как сообщает каталонская радиостанция RAC1, клуб уже вовсю готовится к презентации звёздного бразильца.

В частности, "сине-гранатовые" смонтирован ролик, который будет показан на представлении футболиста на стадионе "Камп Ноу".

Кроме того, "Барса" сделала заказ своему техническому спонсору - компании Nike - на изготовление большой партии футболок с фамилией Неймара.

Напомним, что за форварда также ведёт борьбу мадридский "Реал", но сам игрок хочет вернуться в "блауграну".

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