"Барселона" готовит солидное предложение по Азару

Теги барселоначелсиэден азарусман дембеле

"Барселона" готовит солидное предложение по АзаруКаталонская "Барселона" готовит солидное предложение по ведущему игроку лондонского "Челси" Эдену Азару, информирует Onda Cero.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" планируют предложить "аристократам" за бельгийца, который ранее заявил о своей готовности сменить команду, своего вингера Усмана Дембеле и денежную компенсацию, размер которой пока остается неизвестным.

Напомним,  в "Барселоне" оптимистично настроены по возможному трансферу Виллиана. | soccernews.ru

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