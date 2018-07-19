"Барселона" готовит солидное предложение по Азару

Каталонская "Барселона" готовит солидное предложение по ведущему игроку лондонского "Челси" Эдену Азару, информирует Onda Cero.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" планируют предложить "аристократам" за бельгийца, который ранее заявил о своей готовности сменить команду, своего вингера Усмана Дембеле и денежную компенсацию, размер которой пока остается неизвестным.

Напомним, в "Барселоне" оптимистично настроены по возможному трансферу Виллиана. | soccernews.ru