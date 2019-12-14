"Барселона" готовит жалобу по судейству в матче с "Реал Сосьедад"

"Барселона" пожалуется на судейство в игре с "Реал Сосьедад" (2:2).

Как сообщает Diario Sport, президент каталонцев Жозеп Бартомеу готовит жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF).

Напомним, что на последних минутах встречи защитник хозяев повалил в своей штрафной площади Жерара Пике. Однако арбитр Хавьер Альберола Рохас не поставил пенальти и даже не прибегнул к ВАР.

Отметим, что за аналогичный фол Серхи Бускетса судья поставил пенальти в ворота "Барселоны" на 11-й минуте матча.

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