"Барселона" готовится к старту переговоров с Месси о новом контракте

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"Барселона" готовится к старту переговоров с Месси о новом контракте

Стало известно, когда стартуют переговоры между "Барселоной" и Лионелем Месси о продлении действующего контракта.

По информации Marca, стороны начнут обсуждать детали нового соглашения уже на следующей неделе. Клуб будут представлять президент Жозеп Бартомеу и генеральный директор Оскар Грау, футболиста - его отец Хорхе Месси.

Известно, что звёздный аргентинец хочет сохранить за собой право расторгнуть договор в конце каждого сезона. Он не намерен продолжать карьеру на "Камп Ноу", если будет чувствовать, что не соответствует уровню команды.

Напомним, что действующий контракт между Месси и "Барсой" истекает следующим летом.

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