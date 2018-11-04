"Барселона" готовится обновить трансферный рекорд
"Барселона" нацелилась на покупку форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы.
Как сообщает Caught Offside, каталонцы готовы заплатить за игрока 250 миллионов евро, тем самым побив трансферный рекорд.
Отмечается, что Дибала в будущем должен стать заменой лидеру "Барселоны" Лионелю Месси. На аргентинца также претендуют "Бавария" и "Реал".
В текущем сезоне Дибала провел 12 матчей, в которых отметился 6 голами и одним ассистом.
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|Команда
|М
|О
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|11
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|2
|Севилья
|11
|20
|3
|Атлетико Мадрид
|11
|20
|4
|Алавес
|11
|20
|5
|Эспаньол
|10
|18
|6
|Реал Мадрид
|11
|17
|7
|Леванте
|11
|17
|8
|Жирона
|11
|16
|9
|Хетафе
|11
|16
|10
|Реал Вальядолид
|11
|16
|11
|Сельта Виго
|11
|14
|12
|Эйбар
|11
|14
|13
|Реал Сосьедад
|11
|13
|14
|Бетис
|11
|13
|15
|Валенсия
|11
|11
|16
|Вильярреал
|11
|10
|17
|Атлетик Бильбао
|10
|10
|18
|Леганес
|11
|9
|19
|Райо Вальекано
|11
|6
|20
|Уэска
|11
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