"Барселона" готовится обновить трансферный рекорд

9 Теги барселонаювентуспауло дибалалионель месси

"Барселона" готовится обновить трансферный рекорд

"Барселона" нацелилась на покупку форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы.

Как сообщает Caught Offside, каталонцы готовы заплатить за игрока 250 миллионов евро, тем самым побив трансферный рекорд.

Отмечается, что Дибала в будущем должен стать заменой лидеру "Барселоны" Лионелю Месси. На аргентинца также претендуют "Бавария" и "Реал".

В текущем сезоне Дибала провел 12 матчей, в которых отметился 6 голами и одним ассистом.

Читайте также: "Бавария" готовит многомиллионный обмен футболистами с "Ювентусом". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии
Зенден

Адекватной замены Суаресу НЕТУ. И думаю нескоро появится. Обратите внимание как он пашет (прессингует) без мяча. Забивать он тоже умеет)) болельщики реала это уже познали)

Ответить
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Ты новость вообще читаешь прежде чем комментировать?

Ответить
Зенден

опущенный, ты лямку завязал бы свою. Мне с тобой не о чем диалоги вести, с жугулятором соревнуйся в краснословии. Мои собаки хоть честь имеют, и могут заебашить, а ты лох.

Ответить
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Собаки, ахах, опять набухался и на сайт полез? Кстати, щас иногда сообщения с оскорблениями удаляют на сайте. Ох уж и тяжело было такому быдло- типу людей как ты, если бы все грязное подчищали бы модеры

Ответить
Джамбон

жизнь лоха печальна и трудна, крепитесь неуважаемый, крепитесь, об вас опять ноги вытерли.

Реджиста

Тяжело быть лохом и это факт

Зенден

Да мне похуй на твои сообщения и сайта. Сайт давно разьебан и превратился в театр. Честь нужно иметь. А у тебя ее нет. Не завидую твоим детям. Мои мною гордятся. А ты лошарик иди на травке поспи

Хрыстя Пеналду

Дибала левоногий как и Месси, и играет он большинство матчей на позиции Месси. В Барсу нужен форвард-замыкатель, вместо немолодого Суареса. Лучше всех на эту роль подходит Харри Кейн из Тоттенхэма

Ответить
Хрыстя Пеналду

...отдавать 250 лямов за конкурента Месси можно, но не в этом и следующем сезоне!

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

Тёмная лошадка Диего Симеоне: у "Атлетико" хватает проблем, но списывать его рано

Тёмная лошадка Диего Симеоне: у "Атлетико" хватает проблем, но списывать его рано

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 24
2 Севилья 11 20
3 Атлетико Мадрид 11 20
4 Алавес 11 20
5 Эспаньол 10 18
6 Реал Мадрид 11 17
7 Леванте 11 17
8 Жирона 11 16
9 Хетафе 11 16
10 Реал Вальядолид 11 16
11 Сельта Виго 11 14
12 Эйбар 11 14
13 Реал Сосьедад 11 13
14 Бетис 11 13
15 Валенсия 11 11
16 Вильярреал 11 10
17 Атлетик Бильбао 10 10
18 Леганес 11 9
19 Райо Вальекано 11 6
20 Уэска 11 6
Полная таблица

топ-5 тегов