"Барселона" готовится подписать двух игроков "РБ Лейпциг"

Каталонская "Барселона" готовится подписать сразу двух игроков немецкого "РБ Лейпциг", информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" планируют приобрести защитника Дайота Упамекано и форварда Тимо Вернера. Первый рассматривается в качестве замены на будущее для Жерара Пике, а второй - для Луиса Суареса.

Напомним, Горетцка сделал выбор между "Барселоной", "Ювентусом" и "Ливерпулем". | soccernews.ru