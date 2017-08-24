"Барселона" готовится сделать четвертое предложение по Коутиньо

Каталонская "Барселона" готовится сделать четвертое предложение по полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует sport.es, "сине-гранатовые" планируют заполучить 25-летнего хавбека, заплатив за него 110 миллионов евро единоразовым платежом и еще 40 миллионов в качестве всевозможных бонусов. При этом ожидается, что президент "Барсы" Жозеп Мария Бартомеу будет работать над трансфером бразильца в Монако, где сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов, а технический секретарь клуба Роберт Фернандес отправится с этой же целью в Англию.

Напомним, Коутиньо готовится сделать официальное заявление относительно сложившейся ситуации. | soccernews.ru