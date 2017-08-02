"Барселона" готовится сделать финальное предложение по Коутиньо

Каталонская "Барселона" готовится сделать финальное предложение по полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует The Sun, "сине-гранатовые" намерены предложить за 25-летнего полузащитника 110 миллионов евро. Сделку по приобретению бразильца испанский гранд намерен завершить уже до конца текущей недели.

В прошлом сезоне Коутиньо забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач в 36 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, "Барселона" планирует официально представить Коутиньо в понедельник. | soccernews.ru