"Барселона" готовится сделать встречное предложение ПСЖ

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"Барселона" готовится сделать встречное предложение ПСЖКаталонская "Барселона", в случае перехода своего форварда Неймара во французский ПСЖ, будет готова сделать парижанам встречное предложение.

Как информирует Marca, "сине-гранатовые" рассчитывают включить в сделку по своему ведущему нападающему полузащитника "красно-синих" Марко Верратти, которого ранее клуб уже пытался приобрести. Ожидается, что сам итальянец будет не против перебраться в испанскую Ла Лигу, однако окончательное решение в этом вопросе будет приниматься руководством ПСЖ.

Напомним, фанаты "Барселоны" начали посылать угрозы Неймару. | soccernews.ru

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