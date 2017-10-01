"Барселона" громит "Лас Пальмас" в матче без зрителей на "Камп Ноу"

За несколько часов до матча между "Барселоной" и "Лас Пальмасом" в прессе стала появляться информация, что он может не состояться. Все дело в проходящем в Каталонии референдуме о независимости, который не был признан испанскими властями. Все это сопровождалось массовыми беспорядками, поэтому остро стал вопрос и о возможности проведения игры с большим количеством болельщиков. Было много противоречивых заявлений о предстоящем матче, в итоге команды опубликовали свои заявочные листы, и позже стало известно, что встреча состоится без зрителей.

В тренировочном темпе начался первый тайм: "Лас Пальмас" не испытывал давления со стороны трибун, стараясь на каждую попытку атаки каталонцев отвечать своим выпадом. Но опасных моментов не возникало – гости пытались убежать к воротам за счет быстрых контратак, "Барселона" пыталась обострить игру в основном за счет мастерства отдельных игроков. Ближе к середине тайма каталонцы упустили хорошую возможность открыть счет: Месси со штрафного закрутил мяч в девятку ворот Чичисолы, однако голкипер до мяча дотянулся, отбив его чуть левее, а на добивание Луис Суарес угодил в защитника.

В следующей атаке Денис Суарес вырвался на свидание с голкипером, но последний не позволил нанести каталонцу акцентированный удар в створ ворот "Лас Пальмаса". На исходе получаса игры гости упустили хороший шанс открыть счет: Таннане в чужой штрафной оказался с глазу на глаз с Тер Штегеном и отпасовал в центр набегавшему партнеру, но Серхи Роберто успел выбить мяч. Вскоре Паулиньо, после подачи Серхи Роберто с правого, оказался без опеки в центре штрафной гостей, но его удар головой в левый угол оказался неточным.

Проснулись команды в концовке тайма: сначала Кальери после прострела Таннане с левого фланга угодил в штангу с хорошей позиции, а в ответной атаке Месси встретился с мячом на левом углу штрафной гостей, но его удар пришелся выше ворот Чичисолы.

В совсем другом настроении начала "Барселона" второй тайм: просто осадили каталонцы оборону гостей и в итоге добились своего. Сначала последовал опасный выстрел Месси со штрафного, с которым голкипер справился, и удар Ракитича после неудачного выноса из-за пределов штрафной – снова Чичисола на высоте. А вот подача углового 49-й минуте привела к голу: Бускетс продавил защитника и отправил мяч в сетку – 1:0.

Вскоре Месси мог удваивать преимущество своей команды после ошибки обороны гостей, но его удар в дальний угол снова потащил Чичисола. Через несколько минут Луис Суарес продрался справа к лицевой соперников и сделал мягкий заброс прямо к одиннадцатиметровой отметке, где Месси с убойной позиции пробил головой мимо ворот. После ударного начала "Барселона" снова успокоилась, хоть и не действовала также пассивно, как в первой половине встречи. У футболистов "Лас Пальмаса" вообще мало что получалось – все их атаки рушились где-то в центре поля.

Вскоре каталонцы решили добить соперника, понимая что сил у гостей практически не осталось. И на 70-й минуте Месси, после великолепной проникающей передачи Дениса Суареса, выскочил один на один с голкипером, элегантным движением обыграл его и спокойно закатил мяч в сетку – 2:0. А еще через семь минут аргентинец оформил дубль: сам Лео начал голевую атаку, отпасовав на Ракитича и побежав дальше в штрафную, хорват в одно касание сыграл на Луиса Суареса, а тот первым же движением вывел Месси на рандеву с голкипером, на этот раз Лионель пробил сразу – 3:0.

Оставшееся время "Лас Пальмас" судорожно отбивался от атак каталонцев, последние же так и не смогли забить четвертый гол. Болельщики же до самого финального свистка оставались рядом с родным стадионом, на который их сегодня просто не пустили.

"Барселона" – "Лас Пальмас" – 3:0

Голы: Бускетс, 49 – 1:0, Месси, 70 – 2:0, Месси, 77 – 3:0.

"Барселона": Тер Штеген, Маскерано, Пике, Альба, Видаль (Ракитич, 46), Бускетс, Роберто, Паулиньо (Иньеста, 46), Денис Суарес, Месси, Луис Суарес.

"Лас Пальмас": Чичисола, Химо Наварро, Борха Эррера, Маседо, Лемос, Виера, Сантана (Гомес, 78), Домингес (Толедо, 78), Аквилани, Таннане, Кальери.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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