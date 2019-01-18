"Барселона" громит "Леванте" на "Камп Ноу" и выходит в четвертьфинал Кубка Короля

Несколько минут назад на стадионе "Камп Ноу" завершился ответный матч 1/8 Кубка Короля, в котором "Барселона" принимала "Леванте". В первом матче "лягушки" добыли, на первый взгляд, сенсационную победу со счетом 2:1, однако формально триумф получился очень даже ожидаемым. В составе "Барсы" на поле не вышли ключевые футболисты, а на их место стали совсем молодые игроки из "Барселоны В". В связи с одним из них – защитником Хуаном Брандаризом – в Испании разгорелся целый скандал, так как он не имел права принимать участие во встрече в связи с дисквалификацией. По состоянию на данную минуту это признали официально. "Блаугранас" готовы оспаривать решение, однако шансов на позитивное решение вопроса очень мало. Вполне возможно, что результаты обеих матчей будут аннулированы, а каталонский клуб дисквалифицируют. Но пока данная гипотеза находится на уровне слухов.

В первом матче решение Вальверде выпустить на поле только парочку игроков из основного состава выглядело несколько странным, однако уже после матча ему нашли оправдание: на "Камп Ноу" выйдет Месси и все решит. Что интересно, именно так все и произошло. Уже в начале встречи аргентинец имел несколько моментов, чтобы протолкнуть мяч в сетку, но на пути постоянно ставал вратарь, а позже Месси решил ассистировать и дважды сделал это более чем удачно. На 30 минуте главная звезда "Барсы" запрессинговала защитника "Леванте" на чужой половине поля, отобрала мяч, помчалась к воротам и выдала разрезной пас на Усмана Дембеле. Француз немного замешкался, но на помощь пришла удача: защитник выбивал игровой снаряд из-под стопы, "ядро" попало в колено и упало точно за шиворот Абарискете – 1:0. А буквально через 2 минуты все получило более очевидно. Аргентинец разогнал быструю атаку по центру, отдал мяч на правый край штрафной на Дембеле, тот обыграл голкипера и закатил игровой снаряд в пустые ворота, сделав дубль – 2:0. Интересно, что на 38 минуте эти парни поменялись ролями: теперь уже Дембеле выдавал пас, Месси вываливался на свидание с Абарискетой, но не смог переиграть голкипера.

Время Месси настало на 53 минуте. До этого момента "Барса" успела настрелять 18 ударов, создать несколько хороших моментов и даже забить. Двумя минутами ранее Коутиньо вышел на свидание с голкипером и переиграл Абарискету, но арбитр справедливо зафиксировал офсайд. Тем не менее, именно на 53 минуте каталонская команда довела счет до разгромного. Правый защитник Нельсон Семеду подключился к атаке и выдал хороший пас на линию штрафной, где уже находился Месси. Лионель не стал бить сразу, тем самым запутал защитника, сблизился с вратарем и эффектной подсечкой отправил игровой снаряд в сетку – 3:0. На 72 второй минуте Усман Дембеле мог и вовсе делать счет неприличным, но после передачи Месси и вбегание в штрафную площади просто не смог попасть в дальний угол ворот – мяч прошел в нескольких сантиметрах от штанги.

Дальнейшие события матча по большей части напоминали избиение младенцев. "Леванте" пытался забежать вперед и забить хотя бы 1 гол, но каждый раз останавливался на чужой половине поля и получал знатную оплюху от "сине-гранатовых" в виде режущей контратаки. Вот правда 1 раз "лягушки" все же получили свой шанс. После передачи с края штрафной в исполнении Дукуре, Боатенг в подкате тянулся за мячом и чуть было не забил, но на пути игрового снаряда стала штанга. В итоге счет матча так и остался на уровне 3:0. "Барселона" победила на поле и заочно отправилась в четвертьфинал. Теперь ей предстоит играть в кабинетах, где будет решаться вопрос с дисквалифицированным игроком. В итоге счет матча так и остался на уровне 3:0. "Барселона" победила на поле и заочно отправилась в четвертьфинал. Теперь ей предстоит играть в кабинетах, где будет решаться вопрос с дисквалифицированным игроком.

"Барселона" – "Леванте" – 3:0

Голы: Дембеле, 30 – 1:0; Дембеле, 32 – 2:0; Месси, 54 – 3:0

"Барселона": Силлисен – Семеду, Лангле, Мурильо, Альба (Роберто, 73) – Артур, Видаль, Ракитич – Коутиньо (Л. Суарес, 63), Дембеле (Д. Суарес, 77), Месси.

"Леванте": Абарискета – Кабако, Поштиго (Хасон, 71), Робер – Коке, Кампанья (Дукуре, 68), Прцич, Саймон – Барди – Майораль (Двамена, 61), Боатенг.