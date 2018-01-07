"Барселона" громит "Леванте" в юбилейном матче Месси
"Барселона" в первом матче года на "Камп Ноу" встретилась с одним из аутсайдеров "Леванте", который никогда прежде не выигрывал в столице Каталонии, да и вообще не так уж и часто отбирал очки у гранатово-синих. "Барселона" считалась явным фаворитом и без какого-либо напряжения сумела довести дело до итоговой победы.
Уже на 12 минуте Месси обыгрался с Альбой, который вернул мяч на Лео, аргентинский форвард точно пробил в правый угол, мяч от штанги влетел в сетку. Забив этот гол, Лео повторил рекорд Герда Мюллера (365 голов в чемпионатах "Большой пятерки"). К тому же сделал он это в юбилейном 400-м матче в Примере. Через минуту Альба ассистировал уже Суаресу, но тот из убойной позиции пробил прямо в Олазабаля. От вратаря мяч отскочил к Дембеле, который решил добивать в касание, но этот ход прочитал защитник "Леванте", кинувшийся под этот выстрел. Гости на это ответили контратакой, в результате которой на ударную позицию выскочил Лерма, но удар у него получился слабым и неточным. Следом уже Иви откликнулся на фланговый навес и пробил в касание, но также не попал в створ.
"Барселона" дала "Леванте" провести несколько атак, а затем снова забрала мяч себе. Без спешки и суеты каталонцы раскачивали защиту соперника и создавали один момент за другим. Хорошими индивидуальными действиями отметился Дембеле, когда собрал вокруг себя нескольких соперников, а затем пробил по воротам – Олазабаль отбил игровой снаряд прямо на Суареса, а Луис не сумел попасть в пустой угол. Каталонцы продолжили распасовку у чужих ворот, а в конце тайма удвоили счет, проведя быструю атаку. Маскерано забросил мяч на Роберто, тот в касание с правого края сбросил мяч в центр на Суареса, а тот отправил его в левый верхний угол.
Могли каталонцы оформить разгром еще до перерыва, несколько раз опасно пробивал со штрафных Месси, но всякий раз игровой снаряд летел на трибуны. Также аргентинец мог забить и с игры, когда вывалился прямо на вратаря, но переиграть Олазабаля в ближнем бою не сумел.
Второй тайм начался с момента у "Леванте": Иви пробил по воротам после подачи углового, но Тер Штеген вытащил мяч из-под перекладины. После этого команды снизили скорость, "Барселона" экономила силы, а гостям не хватало класса, чтобы переломить ход игры. В дальнейшем можно вспомнить только один момент у ворот каталонцев, когда Иви отличным пасом вывел Мура один на один с Тер Штегеном, но тот не разобрался в ситуации и пробил прямо во вратаря. Хозяева же в концовке активизировались, сначала едва не оформил дубль Месси, однако снова не реализовал выход на ворота Оласабаля, а уже в компенсированное время точку в игре поставил Паулиньо. Месси на этот раз выступил в качестве ассистента, протащил мяч до штрафной, а затем прострелил во вратарской, где Паулиньо оставалось подставить ногу.
"Барселона" одержала очередную победу и теперь может готовиться к игре на Кубок с "Сельтой", это же касается и "Леванте", валенсийцам играть с "Эспаньолом".
"Барселона" – "Леванте" 3:0
Голы: Месси, 12 – 1:0; Суарес, 37 - 2:0; Паулиньо, 90 – 3:0
"Барселона": Тер Штеген, Роберто (Арнаис, 85), Маскерано, Вермален, Альба, Дембеле (Семеду, 67), Ракитич, Паулиньо, Иньеста (Гомеш, 76), Суарес, Месси.
"Леванте": Олазабаль, Мур, Постиго, Кабако, Луна, Лукич, Дукуре, Лерма (Пьер, 62), Джейсон (Гарсия, 83), Боатенг (Нано, 74), Иви.
Вячеслав Горбачев
Не пропустите: "Барселона" - "Леванте" - 3:0 (обзор) | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
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|11
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|Лас Пальмас
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