"Барселона" громит "Леванте" в юбилейном матче Месси

Теги барселоналеванте

"Барселона" громит "Леванте" в юбилейном матче Месси

"Барселона" в первом матче года на "Камп Ноу" встретилась с одним из аутсайдеров "Леванте", который никогда прежде не выигрывал в столице Каталонии, да и вообще не так уж и часто отбирал очки у гранатово-синих. "Барселона" считалась явным фаворитом и без какого-либо напряжения сумела довести дело до итоговой победы.

Уже на 12 минуте Месси обыгрался с Альбой, который вернул мяч на Лео, аргентинский форвард точно пробил в правый угол, мяч от штанги влетел в сетку. Забив этот гол, Лео повторил рекорд Герда Мюллера (365 голов в чемпионатах "Большой пятерки"). К тому же сделал он это в юбилейном 400-м матче в Примере. Через минуту Альба ассистировал уже Суаресу, но тот из убойной позиции пробил прямо в Олазабаля. От вратаря мяч отскочил к Дембеле, который решил добивать в касание, но этот ход прочитал защитник "Леванте", кинувшийся под этот выстрел. Гости на это ответили контратакой, в результате которой на ударную позицию выскочил Лерма, но удар у него получился слабым и неточным. Следом уже Иви откликнулся на фланговый навес и пробил в касание, но также не попал в створ.

"Барселона" дала "Леванте" провести несколько атак, а затем снова забрала мяч себе. Без спешки и суеты каталонцы раскачивали защиту соперника  и создавали один момент за другим. Хорошими индивидуальными действиями отметился Дембеле, когда собрал вокруг себя нескольких соперников, а затем пробил по воротам – Олазабаль отбил игровой снаряд прямо на Суареса, а Луис не сумел попасть в пустой угол. Каталонцы продолжили распасовку у чужих ворот, а в конце тайма удвоили счет, проведя быструю атаку. Маскерано забросил мяч на Роберто, тот в касание с правого края сбросил мяч в центр на Суареса, а тот отправил его в левый верхний угол.

Могли каталонцы оформить разгром еще до перерыва, несколько раз опасно пробивал со штрафных Месси, но всякий раз игровой снаряд летел на трибуны. Также аргентинец мог забить и с игры, когда вывалился прямо на вратаря, но переиграть Олазабаля в ближнем бою не сумел.

Второй тайм начался с момента у "Леванте": Иви пробил по воротам после подачи углового, но Тер Штеген вытащил мяч из-под перекладины. После этого команды снизили скорость, "Барселона" экономила силы, а гостям не хватало класса, чтобы переломить ход игры. В дальнейшем можно вспомнить только один момент у ворот каталонцев, когда Иви отличным пасом вывел Мура один на один с Тер Штегеном, но тот не разобрался в ситуации и пробил прямо во вратаря. Хозяева же в концовке активизировались, сначала едва не оформил дубль Месси, однако снова не реализовал выход на ворота Оласабаля, а уже в компенсированное время точку в игре поставил Паулиньо.  Месси на этот раз выступил в качестве ассистента, протащил мяч до штрафной,  а затем прострелил во вратарской, где Паулиньо оставалось подставить ногу.

"Барселона" одержала очередную победу и теперь может готовиться к игре на Кубок с "Сельтой", это же касается и "Леванте", валенсийцам играть с "Эспаньолом".

"Барселона" – "Леванте" 3:0

Голы: Месси, 12 – 1:0; Суарес, 37  - 2:0;  Паулиньо, 90 – 3:0

"Барселона": Тер Штеген, Роберто (Арнаис, 85), Маскерано, Вермален, Альба, Дембеле (Семеду, 67), Ракитич, Паулиньо, Иньеста (Гомеш, 76), Суарес, Месси.

"Леванте": Олазабаль, Мур, Постиго, Кабако, Луна, Лукич, Дукуре, Лерма (Пьер, 62), Джейсон (Гарсия, 83), Боатенг (Нано, 74), Иви.

Вячеслав Горбачев

Не пропустите: "Барселона" - "Леванте" - 3:0 (обзор)  | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов