"Барселона" громит "Мурсию" и проходит в 1/8 финала Кубка Испании

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"Барселона" громит "Мурсию" и проходит в 1/8 финала Кубка Испании

В ответной встрече 1/16 Кубка Испании "Мурсия", представляющая третий по силе дивизион страны, отправилась на "Камп Ноу", где ей противостояла местная "Барселона". Первый матч этих команд закончился с разгромным счетом – 3:0 в пользу каталонцев, и, судя по букмекерским котировкам, не было у "перцев" и в ответном противостоянии. Вальверде ожидаемо выставил полурезервный состав, в котором нашлось место таким исполнителям как Вермален, Силлессен и Аленья.

Начала "Барса" матч в невысоком темпе, постепенно подбираясь к воротам гостей все ближе и ближе. Активничали в основном фланги в лице Диня, Видаля и Деулофеу, однако должной поддержки в центре они не получали. И даже на таких тренировочных скоростях каталонцы смогли открыть счет: Видаль получил мяч справа в опасной близости от ворот, но не стал Алеиш бить, отпасовав левее Алькасеру, который головой поразил практически пустые ворота "Мурсии".

После забитого мяча хозяева успокоились, лишь вспышками проявляя свою активность у чужих ворот. Никаких атакующих комбинаций в исполнении каталонцев не было: если кто-то и пытался обострить, то за счет индивидуального мастерства. В концовке тайма было видно, что команды уже просто доигрывают до перерыва.

С перекатывания мяча каталонцами начался и второй тайм, хотя активности в действиях футболистов хозяев стало больше. Трижды за первые десять минут Деулофеу пробивал по воротам "Мурсии", и в одном из случаев лишь штанга спасла гостей от гола. Но уже вскоре "Барселона" удвоила свое преимущество: Пике отпасовал на правый фланг Видалю, сам побежал в штрафную и, получив ответную передачу, отправил мяч в сетку – 2:0.

За полчаса до конца матча счет стал разгромным: на этот раз Семеду оказался с мячом на правом фланге, а на его передачу откликнулся Видаль на ближней штанге, который головой спокойно отправил сферу в угол ворот Сантоме – 3:0. Тренеры команд тут же сделали по несколько замен, что еще больше оживило игру.

За 15 минут до конца основного времени Серхи Роберто отменной передачей вывел Суареса на свидание с голкипером, и Денис спокойно расправился с Сантоме – 4:0. Еще через 5 минут вышедший на замену Арнаис забил очередной гол "Барселоны": получил испанец мяч справа в штрафной "перцев" и сильнейшим ударом в дальний угол сделал счет 5:0 в пользу каталонцев. Будничная победа каталонцев выводит их дальше по турнирной сетке - в 1/8 финала Кубка страны.

"Барселона" – "Мурсия" – 5:0

Голы: Алькасер, 16 – 1:0, Пике, 56 – 2:0, Видаль, 60 – 3:0, Денис Суарес, 74 – 4:0, Арнаис, 79 – 5:0

"Барселона": Силлессен, Семеду (Арнаис, 63), Пике (Костас, 57), Вермален,  Динь, Бускетс (Роберто, 62), Аленья, Денис Суарес, Видаль, Деулофеу, Пако Алькасер.

"Мурсия": Сантоме, Орфила, Матеос (Армандо, 64), Вега, Браво, Льоренте, Молинеро, Наджиб, Санчес (Хара, 69), Мелгар, Ренато (Мартин, 61).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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