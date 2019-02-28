"Барселона" громит "Реал" на "Бернабеу" и выходит в финал Кубка Короля

Три Эль-Классико за фактически месяц – это всегда праздник, тем более что бывает такое явление совсем не часто. 2019-ый в этом плане является исключением, и несколько минут назад завершился вторая встреча "Барселоны" и "Реала" в этом календарном году. Первая состоялась 6 февраля, и "сливочные", несмотря на все прогнозы, смогли добыть ничью 1:1 на "Камп Ноу", которая в рамках полуфинала Кубка Короля означала, что королевский клуб будет иметь преимущество перед ответной встречей. Радужные расклады мадридцев перед встречей с "Барсой" портил только тот факт, что в 3 последних матчах королевский клуб либо возили по полю (как это было с "Аяксом"), либо серьезно напрягали (как "Леванте"), либо просто обыгрывали за счет тактических просчетов тренера (как "Жирона").

Начало встречи разбилось на эпизоды и четко обозначило, что команды настроены на борьбу. С первых минут оба коллектива полезли в игру с подкатами и опасными стыками. Но чуть позже "месилово" успокоилось, а игра переместилась в центр поля, поочередно смещаясь в ту или иную сторону. Поначалу эпизоды казались обоюдоострыми, а вот во второй половине тайме "сливочные" хорошо включились в игру и несколько раз могли открывать счет. Все началось еще на 22 минуте, когда стремительная атака "Реала", после прессинга на границе финальной трети поля, дошла до чужих ворот, Винисиус получил игровой снаряд после нескольких отскоков от защитников и пробивал по воротам Тер Штегена с нескольких метров, но вратарь вовремя вышел с линии и ногой закрыл траекторию для полета мяча. В центре двух следующих моментов, которые случились практически одновременно, снова оказался бразильский вундеркинд. На 37 минуте Винисиус Жуниор получил пас из глубины от Каземиро, ворвался в штрафную, но начал смещаться на край, от чего удар получился неакцентированным и угодил в защитника. Добивать было неудобно, потому бразилец решил выдать пас дальше на свободного Бензема. Француз принял игровой снаряд в семи метрах от ворот, но его выстрел со второго касания тоже получился неудачным – "снаряд" полетел по центру, Тер Штеген успел на него среагировать. Уже через минуту Ригелон прорвался по левому флангу и простреливал на совершенно свободного Жуниора, который находился в пяти метрах от ворот, но не смог забить – игровой снаряд срезался с ноги и полетел выше ворот.

Во втором тайме "Реал" снова попытался прижать "Барсу" к собственным воротам, периодически отходя назад для создания пространства для контратак, но игра в кошки-мышки вылезла боком подопечным Солари. На 50 минуте "сине-гранатовым" удалась отличная комбинация на левом фланге, плавно переходящая в центр: Альба запустил Дембеле между двумя защитниками, француз вошел в штрафную и откатил мяч немного назад на забегание Суареса. Форвард выиграл борьбу у Серхио Рамоса и первым касанием пушечным ударом отправил "ядро" точно в ближний нижний угол – 0:1. Винисиус Жуниор разобрался с Нельсоном Семеду на левом краю штрафной площади, ворвался внутрь и выдал навесную передачу на Ригелона, который с нескольких метров головой целил в дальний угол ворот Тер Штегена, но немецкий голкипер вытянулся и не дал счету сравняться.

В дальнейшем Винисиус продолжал крутить позвонки Семеду, но все это не давало особого результата – забивала только "Барса". На 69 минуте подопечные Вальверде исполнили похожую комбинацию к той, после которой был забит первый гол, только теперь уже на противоположном правом фланге: Дембеле ворвался в штрафную и простреливал на дальнюю штангу, защитники "Реала" всеми силами пытались закрыть Суареса, но в итоге сами забили самостоятельно – автогол на счету Варана. А уже через 4 минуты Каземиро наступил на носок Суареса в собственной штрафной, и арбитр указал на точку. К мячу подошел Луис Суарес и хладнокровно реализовал пенальти ударом имени Паненки – 0:3.

Выстрел с одиннадцатиметровой точки стал финальной точкой в матче, после которой в проходе "Барселоны" в финал уже никто не сомневался. Солари проиграл свое первое тренерское Эль-Классико и, в случае поражения еще и в чемпионате через несколько дней, его позиции в клубе окажутся очень шаткими. Хотя, нельзя сказать, что "Реал" был плох. Сливочные играли даже лучше, но их подвела реализация. А вот Вальверде и компания в финале, их соперник определится завтра в ответной встрече "Бетис" – "Валенсия" (первая игра завершилась со счетом 2:2).

"Реал" Мадрид – "Барселона" – 0:3

Голы: Суарес, 50 – 0:1; Варан, 69 (автогол) – 0:2; Суарес, 73 (пен.) – 0:3.

"Реал": Навас – Карвахаль, Варан, Рамос, Регилон – Каземиро (Вальверде, 75), Модрич, Кроос – Винисиус (Асенсио, 81), Васкес (Бейл, 68), Бензема.

"Барселона": Тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Бускетс (Артур, 86), Ракитич, Роберто – Дембеле (Коутиньо, 75), Месси, Суарес (Видаль, 79).