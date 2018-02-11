"Барселона" – "Хетафе" – 0:0 (обзор)

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"Барселона" – "Хетафе" – 0:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 23-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Хетафе" (0:0).

Видео: "Барселона" –  "Хетафе".

 

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Команда М О
1 Барселона 23 59
2 Атлетико Мадрид 23 52
3 Валенсия 23 43
4 Реал Мадрид 22 42
5 Вильярреал 23 37
6 Севилья 23 36
7 Эйбар 23 35
8 Сельта Виго 23 32
9 Жирона 23 31
10 Хетафе 23 30
11 Бетис 22 30
12 Леганес 22 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Реал Сосьедад 23 26
15 Эспаньол 23 26
16 Алавес 23 25
17 Леванте 23 20
18 Лас Пальмас 23 18
19 Депортиво Ла-Корунья 22 17
20 Малага 23 13
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