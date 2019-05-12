"Барселона" - "Хетафе" - 2:0, "Реал Сосьедад" - "Реал" - 3:1, "Атлетико" - "Севилья" - 1:1 (видеообзоры матчей Примеры)

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"Барселона" - "Хетафе" - 2:0, "Реал Сосьедад" - "Реал" - 3:1, "Атлетико" - "Севилья" - 1:1 (видеообзоры матчей Примеры)

Представляем вашему вниманию видеообзоры матчей испанской Примеры.

"Барселона" - "Хетафе"

"Реал Сосьедад" - "Реал"

"Атлетико" - "Севилья"

Читайте также: "Барселона" на "Камп Ноу" обыграла "Хетафе", "Реал" проиграл "Реал Сосьедаду". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 37 86
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 37 75
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия Валенсия 37 58
5 Хетафе Хетафе 37 58
6 Севилья Севилья 37 56
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 37 53
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол Эспаньол 37 50
10 Алавес Алавес 37 47
11 Эйбар Эйбар 37 46
12 Леганес Леганес 37 45
13 Бетис Бетис 36 44
14 Вильярреал Вильярреал 37 43
15 Леванте Леванте 37 43
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 37 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 37 40
18 Жирона Жирона 37 37
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 37 31
20 Уэска Уэска 36 30
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