"Барселона" хочет арендовать Феликса

Фото: инстаграм Феликса/Автор неизвестен

"Барселона" активно ищет варианты для усиления атакующей линии в последний день трансферного окна.

Как сообщает RAC1, каталонцы сделали предложение "Атлетико" об аренде Жоау Феликса.

По информации источника, "блауграна" хочет, чтобы эта аренда была для них бесплатной.

Отмечается, что "матрасники" дадут свой ответ уже 31 августа.

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