"Барселона" хочет арендовать Неймара на год

"Барселона" ведет переговоры с ПСЖ по трансферу Неймара. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, каталонский клуб хочет арендовать бразильца на один год с опцией выкупа. Трансфер может состоятся уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что парижане надеяться выручить с продажи игрока 300 миллионов евро. Также была информация, что "Барселона" готова обменять нападающего на нескольких футболистов сине-гранатовых.

Неймар перешел в ПСЖ в 2017 года за 222 миллиона евро. В минувшем сезоне он забил 23 гола в 28 матчах.

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