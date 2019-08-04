"Барселона" хочет арендовать Неймара на год

Теги барселонанеймарпсжтрансферы

"Барселона" хочет арендовать Неймара на год

"Барселона" ведет переговоры с ПСЖ по трансферу Неймара. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, каталонский клуб хочет арендовать бразильца на один год с опцией выкупа. Трансфер может состоятся уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что парижане надеяться выручить с продажи игрока 300 миллионов евро. Также была информация, что "Барселона" готова обменять нападающего на нескольких футболистов сине-гранатовых.

Неймар перешел в ПСЖ в 2017 года за 222 миллиона евро. В минувшем сезоне он забил 23 гола в 28 матчах.

Не пропустите: Магуайр прибыл в Манчестер для подписания контракта с "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

РПЛ опубликовала заявление по поводу столкновения между фанатами и ОМОНом

РПЛ опубликовала заявление по поводу столкновения между фанатами и ОМОНом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов