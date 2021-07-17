"Барселона" хочет, чтобы четыре футболиста сократили свои зарплаты
Руководство "Барселоны" ведёт переговоры с четырьмя игроками об уменьшении размера их зарплат.
По информации Sport.es, боссы каталонского клуба хотят, чтобы на сокращение окладов пошли Жерар Пике, Серхио Бускетс, Жорди Альба и Серхи Роберто.
Первое предложение об урезании выплат на 40 процентов указанные футболисты отклонили.
Теперь "Барса" ведёт переговоры с Пике, Бускетсом, Альбой и Роберто о продлении контрактов с постепенным снижением зарплаты. Такой вариант позволил бы им получить все положенные по действующим соглашениям деньги за более длительный срок. На аналогичную схему уже согласился капитан "блауграны" Лионель Месси.
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|Команда
|М
|О
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14