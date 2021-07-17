"Барселона" хочет, чтобы четыре футболиста сократили свои зарплаты

1 Теги барселонажерар пикежорди альбасерхио бускетссерхи роберто

"Барселона" хочет, чтобы четыре футболиста сократили свои зарплаты

Руководство "Барселоны" ведёт переговоры с четырьмя игроками об уменьшении размера их зарплат.

По информации Sport.es, боссы каталонского клуба хотят, чтобы на сокращение окладов пошли Жерар ПикеСерхио БускетсЖорди Альба и Серхи Роберто.

Первое предложение об урезании выплат на 40 процентов указанные футболисты отклонили.

Теперь "Барса" ведёт переговоры с Пике, Бускетсом, Альбой и Роберто о продлении контрактов с постепенным снижением зарплаты. Такой вариант позволил бы им получить все положенные по действующим соглашениям деньги за более длительный срок. На аналогичную схему уже согласился капитан "блауграны" Лионель Месси.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Мда...Что творит диктатор маленький!Уму непостижимо!Для прикрытия собственных шкурных интересов , изображая благородие,изымает часть денег,предназначающихся наложницам, в свой карман!Похоже,эта партия уже сыграна ... От них избавятся!Вискас Эль барса!

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