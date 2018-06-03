"Барселона" хочет, чтобы Гризманн гарантировал свой переход в клуб до ЧМ 2018

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"Барселона" хочет, чтобы Гризманн гарантировал свой переход в клуб до ЧМ 2018

"Барселона" хочет на сто процентов быть уверена в трансфере Антуана Гризманна.

Как сообщает Calciomercato, руководство "Барселоны" попросило игрока дать гарантии о своем трансфере в клуб до старта Чемпионата Мира.

Напомним, что трансфер Гризманна обойдется "Барселоне" в 100 миллионов евро.

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