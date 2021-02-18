"Барселона" хочет, чтобы Хави возглавил команду летом
"Барселона" вернулась к идее назначить на пост главного тренера бывшего полузащитника команды Хави.
По информации журналиста Николо Скиры, "сине-гранатовые" собираются пригласить легендарного испанца ближайшим летом.
Напомним, что сейчас "Барсу" возглавляет голландский специалист Рональд Куман.
41-летний Хави на сегодняшний день тренирует катарский "Аль-Садд". Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.
Не пропустите: Хави высказался касательно слухов о его вероятном возвращении в "Барселону". | http://soccernews.ru
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