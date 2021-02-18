"Барселона" хочет, чтобы Хави возглавил команду летом

"Барселона" вернулась к идее назначить на пост главного тренера бывшего полузащитника команды Хави.

По информации журналиста Николо Скиры, "сине-гранатовые" собираются пригласить легендарного испанца ближайшим летом.

Напомним, что сейчас "Барсу" возглавляет голландский специалист Рональд Куман.

41-летний Хави на сегодняшний день тренирует катарский "Аль-Садд". Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.

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