"Барселона" хочет, чтобы Хави возглавил команду летом

Теги барселонааль-саддхавирональд куман

"Барселона" хочет, чтобы Хави возглавил команду летом

"Барселона" вернулась к идее назначить на пост главного тренера бывшего полузащитника команды Хави.

По информации журналиста Николо Скиры, "сине-гранатовые" собираются пригласить легендарного испанца ближайшим летом.

Напомним, что сейчас "Барсу" возглавляет голландский специалист Рональд Куман.

41-летний Хави на сегодняшний день тренирует катарский "Аль-Садд". Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.

Не пропустите: Хави высказался касательно слухов о его вероятном возвращении в "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Холанд побил рекорд Макая в Лиге Чемпионов

Холанд побил рекорд Макая в Лиге Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов