"Барселона" хочет, чтобы Месси и Суарес отказались от вызова в сборные в ноябре

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде и руководство клуба заинтересованы в том, чтобы Лионель Месси и Луис Суарес отказались от вызова в сборные Аргентины и Уругвая в ноябре.

По сведениям AS, в клубе считают, что футболисты должны сосредоточиться на команде, которой в ноябре предстоит сыграть много матчей, при этом в декабре клуб ожидают поединки с "Атлетико" и "Реалом".

Отмечается, что клуб не будет делать публичных заявлений, однако ждет этого от футболистов.

В ноябре сборная Аргентины проведет матчи с Бразилией и Парагваем, Уругвай проведет поединок против Венгрии.

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