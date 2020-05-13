"Барселона" хочет договориться о трансфере Лаутаро Мартинеса до конца месяца

"Барселона" планирует договориться о трансфере форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса до конца мая.

Как сообщает Sport.es, каталонцы предложат за аргентинца 60 миллионов евро плюс двух своих футболистов. Ранее сообщалось, что с самим игроком "Барса" уже согласовала контракт.

Напомним, что летом клаусула Мартинеса будет составлять 111 миллионов евро.

В этом сезоне Мартинес провел 31 игру, в которых отметился 16 голами и 5 ассистами.

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