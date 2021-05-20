"Барселона" хочет избавиться от Роберто

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"Барселона" хочет избавиться от Роберто

Фото инстаграм Серхи Роберто

"Барселона" определилась с будущим полузащитника Серхи Роберто, сообщает Sport.es.

По информации источника, "сине-гранатовые" считают, что 29-летний футболист больше не нужен клубу. Вероятность его ухода оценивается как высокая.

Контракт хавбека с "блауграной" истекает в июне 2022 года, поэтому его решили продать сейчас, чтобы впоследствии не потерять бесплатно.

В текущем сезоне Роберто сыграл за "Барсу" 20 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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