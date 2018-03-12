"Барселона" хочет изменить формат Кубка и Суперкубка Испании

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"Барселона" хочет изменить формат Кубка и Суперкубка Испании

"Барселона" выступает за изменение формата Кубка и Суперкубка Испании.

Как сообщает AS, президент каталонцев Жозеп Бартомеу предлагает разыгрывать Суперкубок в одной игре на нейтральном поле.

Формат Кубка, по мнению Бартомеу, должен представлять гибрид Кубка Англии и Италии. В Италии первые восемь клубов Серии А начинают борьбу с 1/8 финала, при этом игры проводятся на стадионе команд высшего дивизиона. Начиная с полуфинала играют по два матча. В Англии хозяина определяют с помощью жребия.

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