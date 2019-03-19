"Барселона" хочет купить 19-летнего датского хавбека

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"Барселона" хочет купить 19-летнего датского хавбека

"Барселона" заинтересована в полузащитнике "Норшелланна" и молодёжной сборной Дании Андреасе Скове Ольсене, утверждает Mundo Deportivo. 

По данным издания, испанский клуб хочет предложить футболисту перейти в команду в летнее трансферное окно. Действующий контракт Скова с "Норшелланном" действует до июня 2020 года. 

В текущем сезоне игрок участвовал в 26 матчах, отметившись 19 голами. 

"Барселона" занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 66 баллов.  

А еще: "Реал" заинтересован в покупке игрока "Ливерпуля" Мане| http://soccernews.ru

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