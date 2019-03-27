"Барселона" хочет купить Алабу



"Барселона" проявляет интерес к австрийскому защитнику "Баварии" Давиду Алабе, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Барселоны" Алаба может стать дублером основного левого защитника Жорди Альбы. Алаба также привлекает каталонцев своей универсальностью. Он может закрыть позиции левого и центрального защитника, а также опорника. Также Алаба входит в сферу интересов "Реала".

26-летний Алаба выступает за "Баварию" с 2008 года. В нынешнем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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