"Барселона" хочет купить Андре Силву

"Барселона" проявляет интерес к португальскому нападающему "Милана" Андре Силве, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом.

Напомним, что 21-летний Силва перешел в "Милан" минувшим летом из "Порту" за 38 миллионов евро.

В этом сезоне форвард провел за "россонери" 9 матчей и забил 6 голов.

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