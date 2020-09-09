"Барселона" хочет купить Бельерина
"Барселона" проявляет интерес к испанскому защитнику лондонского "Арсенала" Эктору Бельерину, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, каталонский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. "Арсенал" готов продать игрока, но хочет получить за него не менее 25 миллионов евро. Игроков также интересуются "Бавария и ПСЖ».
25-летний Бельерин является воспитанником "Барселоны". За "Арсенал" он выступает с 2011 года, всего он провел за лондонский клуб 205 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 25 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
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|18