"Барселона" хочет купить Фабиана Руиса из "Наполи"

Фото: инстаграм Руиса/Автор неизвестен

Как сообщает CCMA, футболист сборной Испании и "Наполи" Фабиан Руис может сменить команду летом.

По информации источника, после неудачи с подписанием хавбека Джорджиньо Вейналдума на испанца вновь обратила внимание "Барселона". Она и в прошлом году проявляла интерес к футболисту неаполитанского клуба, однако в этом сделала его одной из приоритетных покупок в период летнего трансферного окна.

Отмечается, что заключить сделку будет непросто, поскольку "Наполи" рассчитывает получить за Руиса только деньги и откажется от включения в трансфер нынешних игроков "блауграны".

Источника также сообщает, что переговоры с неаполитанцами пока не начаты, но "Барса" уже контактировала с окружением 25-летнего полузащитника.

Ранее сообщалось, что за него "Наполи" потребует около 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Серии А испанец провел 33 матча и забил 3 гола.

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