"Барселона" хочет купить форварда "Сельты"

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"Барселона" хочет купить форварда "Сельты"

Нападающий "Сельты" Борха Иглесиас может перейти в "Барселону", сообщает AS.

По сведениям издания, руководство "сине-гранатовых" уже вступило в переговоры с галисийским клубом относительно трансфера 24-летнего футболиста. В приобретении форварда лично заинтересован главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне Иглесиас выступал за дубль "Сельты", сыграл 39 матчей и забил 34 гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2019 года.

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