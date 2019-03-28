"Барселона" хочет купить Хадсона-Одои

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"Барселона" хочет купить Хадсона-Одои

"Барселона" включилась в борьбу за вингера "Челси" Каллума Хадсона-Одои, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, каталонский клуб попытается купить перспективного англичанина во время летнего трансферного окна.

Конкуренцию "блаугране" составят "Бавария", дортмундская "Боруссия", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", ПСЖ и "Ювентус".

Стоимость 18-летнего футболиста оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Хадсон-Одои сыграл за "Челси" 19 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: "Барселона" включилась в гонку за Эррерой. | http://soccernews.ru

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