"Барселона" хочет купить Иньиго Мартинеса

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"Барселона" хочет купить Иньиго Мартинеса

Защитник "Реал Сосьедада" Иньиго Мартинес стал трансферной целью "Барселоны", информирует испанская пресса.

Сообщается, что каталонский клуб готов заплатить за 26-летнего центрбека 32 миллиона евро.

Мартинес является воспитанником "Реал Сосьедада", за основную команду выступает с 2011 года, сыграл 222 матча и забил 17 голов.

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