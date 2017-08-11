"Барселона" хочет купить колумбийского защитника

"Барселона" проявляет интерес к колумбийскому защитнику "Палмейраса" Йерри Мине, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 9 миллионов евро. Видеть игрока в составе команды хочет лично наставник каталонцев Эрнесто Вальверде.

22-летний Мина выступает за "Палмейрас" с 2016 года, провел за клуб 45 матчей и забил 8 голов.

Не пропустите: Дембеле недоволен тем, что "Боруссия" не отпускает его в "Барселону". | soccernews.ru