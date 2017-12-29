"Барселона" хочет купить Коутиньо зимой, трансфер Гризманна перенесен на лето

Теги барселоналиверпульатлетико мадридфилиппе коутиньо

"Барселона" хочет купить Коутиньо зимой, трансфер Гризманна перенесен на лето

"Барселона" определилась с трансферными приоритетами, сообщает AS.

По сведениям издания, каталонский клуб собирается приобрести бразильского полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в январе, с которым уже достигнута договоренность. Впрочем "Барселоне" пока не удалось согласовать с "Ливерпулем" сумма трансфера. Англичане требуют 150 миллионов евро, но каталонцы не готовы платить такую сумму.

Что касается форварда "Атлетико" Антуана Гризманна, то его трансфер перенесен на лето. Он обойдется не менее, чем в 100 миллионов, поэтому "Барселона" рассчитывает найти средства на этот трансфер за счет продаж Хавьера Маскерано, Арды ТуранаАндре Гомеша и, возможно, Ивана Ракитича.

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комментарии
Сергей

л логика лучше гризли он нужен в лч а коут заявлен в лч у ливерпуля

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