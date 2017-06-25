"Барселона" хочет купить Ковачича

"Барселона" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику мадридского "Реала" Матео Ковачичу, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает главный тренер "Барсы" Эрнесто Вальверде. Впрочем этот трансфер маловероятен, так как президент "Реала" Флорентино Перес едва согласится продать хавбека в стан злейшего врага.

В минувшем сезоне 23-летний Вальверде провел за "Реал" 39 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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