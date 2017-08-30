"Барселона" хочет купить Лемара

"Барселона" включилась в борьбу за полузащитника "Монако" Тома Лемара, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен увести футболиста у "Ливерпуля", чтобы отомстить за отказ продавать хавбека Филиппе Коутиньо.

Стоит отметить, что ранее "Монако" уже отказал "Ливерпулю" в трансфере 21-летнего Лемара за 70 миллионов евро.

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