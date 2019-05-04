"Барселона" хочет купить Ляказетта

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"Барселона" хочет купить Ляказетта

Нападающий лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт стал трансферной целью "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб видит в 27-летнем французе более дешёвую альтернативу форварду "Атлетико" Антуану Гризманну.

"Сине-гранатовые" считают, что игрока "канониров" можно купить за 65-70 миллионов евро, а переход лидера "матрасников" обойдётся им в 120 миллионов.

В текущем сезоне Ляказетт сыграл за "Арсенал" 46 матчей, забил 18 голов и сделал 12 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

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