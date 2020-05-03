"Барселона" хочет купить польского таланта

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"Барселона" хочет купить польского таланта

"Барселона" проявляет интерес к левому защитнику "Легии" Михалу Карбовнику, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, испанский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе каталонцев Карбовник может стать конкурентом и преемником Жорди Альбы. Также игроком интересуются "Бетис", "Севилья" и "Реал Сосьедад".

19-летний Карбовник является воспитанником "Легии". В нынешнем сезоне он провел за варшавский клуб 27 матчей во всех турнирах и забил семь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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