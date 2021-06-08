"Барселона" хочет купить Стерлинга

Фото: инстаграм Рахима Стерлинга/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу, сообщает пишет журналист Маттео Моретто в своем твиттере.

По сведениям источника, каталонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В сделку могут быть включены нескольких игроков "Барселоны".

В минувшем сезоне 26-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 49 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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