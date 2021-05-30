"Барселона" хочет купить защитника. Интересуются Пау Торресом и де Лигтом

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"Барселона" хочет купить защитника. Интересуются Пау Торресом и де ЛигтомФото: инстаграм Пау Торреса/Автор неизвестен

Как сообщает Marca, "Барселона" намерена усилить позицию центрального защитника.

По информации источника, цель каталонского клуба – подписать двух игроков, которые выступают в центре обороны. Одним из них станет Эрик Гарсия, который перейдет в "Барселону" из "Манчестер Сити на правах свободного агента.

Сообщается, что главной целью "Барселоны" на позицию центрального защитника является игрок "Ювентуса" Маттейс де Лигт. Однако сделка по нему кажется практически невозможной, учитывая тот факт, что итальянский клуб запросит за него большую сумму.

Помимо де Лигта, "Барса" также интересуется защитником "Вильярреала" Пау Торресом. Каталонский клуб уже давно следит за игроком. В этой ситуации деньги тоже могут стать проблемой. Торрес провел успешный сезон, и его трансферная стоимость значительно возросла.

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