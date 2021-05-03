"Барселона" хочет купить защитника "Лацио"
Фото: инстаграм Луиса Фелипе/Автор неизвестен
"Барселона" проявляет интерес к бразильскому защитнику римского "Лацио" Луиса Фелипе, сообщает журналист TMW Марко Контерио.
По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает кандидатуру Луиса Фелипе в качестве оборонительной линии в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне 24-летний Луис Фелипе провел за "Лацио" 14 маатчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Один из лидеров "Реала" пропустит ответный матч Лиги чемпионов с "Челси"
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|Байер Леверкузен
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|32
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|Хоффенхайм
|32
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|Фрайбург
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|Айнтрахт Франкфурт
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|10
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|11
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|Унион Берлин
|32
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|32
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|Майнц 05
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