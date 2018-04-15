"Барселона" хочет обменять Гомеша на хавбека "Тоттенхэма"

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"Барселона" хочет обменять Гомеша на хавбека "Тоттенхэма"

"Барселона" проявляет интерес к датскому полузащитнику "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену, сообщает Ràdio Catalunya.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен заплатить за футболиста определенную сумму денег, а также отдать португальского хавбека Андре Гомеша, которым интересуются "шпоры". 

В этом сезоне 26-летний Эриксен провел за "Тоттенхэм" 41 матч, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. На счету 24-летнего Гомеша один голевой пас в 30 поединках.

Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет использовать Гомеша в качестве частичной компенсации в сделке по приобретению защитника "Баварии" Давида Алабы.

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