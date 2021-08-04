"Барселона" хочет объявить о продлении контракта Месси в ближайшие часы
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий Лионель Месси в ближайшие часы может вновь официально стать игроком "Барселоны", сообщает Кармен Торрес.
По информации источника, каталонский клуб уверен, что сможет объявить о продлении контракта с аргентинцем в ближайшие несколько часов.
Отмечается, что сделка стала возможной благодаря тому, что Месси согласился пойти на сокращение зарплаты в два раза, а также благодаря одному из самых крупных контрактов в истории спортивной коммерческой индустрии, который Ла Лига заключила с инвестиционным фондом CVC сегодня утром.
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|Валенсия
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|20
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|10
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|Бетис
|20
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|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
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|Мальорка
|20
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|19
|Леганес
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|Эспаньол
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