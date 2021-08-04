"Барселона" хочет объявить о продлении контракта Месси в ближайшие часы

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"Барселона" хочет объявить о продлении контракта Месси в ближайшие часыФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий Лионель Месси в ближайшие часы может вновь официально стать игроком "Барселоны", сообщает Кармен Торрес.

По информации источника, каталонский клуб уверен, что сможет объявить о продлении контракта с аргентинцем в ближайшие несколько часов.

Отмечается, что сделка стала возможной благодаря тому, что Месси согласился пойти на сокращение зарплаты в два раза, а также благодаря одному из самых крупных контрактов в истории спортивной коммерческой индустрии, который Ла Лига заключила с инвестиционным фондом CVC сегодня утром.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Месси Король футбола, в отличии от меня гея неудачника, умеющего только к мускулистым неграм с огромными дрынами в кровать прыгать )))))))))

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Всё ради Лео , шо бы он сытно кушал!))

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