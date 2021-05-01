"Барселона" хочет отдать Пьянича в аренду
Фото: инстаграм Миралема Пьянича
Хавбеки "Барселоны" Миралем Пьянич и Рикард Пуч могут покинуть клуб летом.
Как сообщает Marca, каталонцы готовы отдать 31-летнего боснийца в аренду, чтобы сэкономить на его зарплате. При этом вариант с продажей не рассматривается.
Кроме того, "Барса" рассматривает вариант с арендой Пуча, однако он может не согласиться на уход из клуба.
Напомним, что оба игрока не получают игрового времени, так как проиграли борьбу за место в составе Илайше Мориба.
В этом сезоне Пьянич провел 28 игр, однако результативными действиями не отличился. На счету Пуча один гол в 21 матче.
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|Севилья
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|Реал Сосьедад
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|7
|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
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|Леванте
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
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|19
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|20
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|Эспаньол
|20
|14