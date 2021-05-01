"Барселона" хочет отдать Пьянича в аренду

Фото: инстаграм Миралема Пьянича

Хавбеки "Барселоны" Миралем Пьянич и Рикард Пуч могут покинуть клуб летом.

Как сообщает Marca, каталонцы готовы отдать 31-летнего боснийца в аренду, чтобы сэкономить на его зарплате. При этом вариант с продажей не рассматривается.

Кроме того, "Барса" рассматривает вариант с арендой Пуча, однако он может не согласиться на уход из клуба.

Напомним, что оба игрока не получают игрового времени, так как проиграли борьбу за место в составе Илайше Мориба.

В этом сезоне Пьянич провел 28 игр, однако результативными действиями не отличился. На счету Пуча один гол в 21 матче.

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