"Барселона" хочет переманить молодого таланта "Реала"

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"Барселона" хочет переманить молодого таланта "Реала"

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Сесару Хелаберту, сообщает AS.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен переманить футболиста в летнее трансферное окно. Контракт игрока с "Реалом" истекает летом, поэтому он может достаться новому клубу бесплатно. Стоит отметить, что "Барселона" следит за хавбеком уже на протяжении пяти лет. Также Хелаберт входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

19-летний Хелаберт в нынешнем сезоне провел 13 матчей за вторую команду "Реала" - "Кастилью" и забил один гол.

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