"Барселона" хочет побыстрее избавиться от Умтити

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"Барселона" хочет побыстрее избавиться от Умтити

Фото инстаграм Самюэля Умтити

Центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити не нужен клубу, сообщает Sport.es.

По информации источника, расставание с французом во время зимнего трансферного окна является одним из приоритетов "блауграны".

Каталонцы хотят отправить 28-летнего футболиста в аренду, чтобы не платить ему зарплату хотя бы до конца сезона.

В "Барсе" надеются, что сокращение годового оклада Умтити после продления контракта поможет в поиске нового клуба для него.

В текущем сезоне игрок провёл за "сине-гранатовых" 1 матч. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.

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